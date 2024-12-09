供應鏈重組等3因素 台灣前11月對美出口首跨千億美元

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（中央社記者張璦台北9日電）在全球供應鏈重組、美國製造業回流以及人工智慧（AI）商機帶動下，財政部今天公布台灣前11月對美出口1015.3億美元、首度跨越千億美元大關，年增49.9%、創歷年同期最佳水準。另因「川普2.0」讓廠商掀起提前拉貨潮，11月台灣對中國與香港出口翻紅年增9.5%。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，11月出口金額410.9億美元、年增9.7%，累計前11月出口4315億美元、年增9.9%，規模創歷年同期次高。

觀察對主要外銷市場表現，財政部統計處長蔡美娜指出，與台灣產業互動密切的東協，在電子零組件拉貨的帶動下，11月出口75.9億美元、創歷年同月最佳，年增10.5%。同時，11月台灣對歐洲出口微幅年減1.2%；對日本出口則年減11.2%，主因日本汽車及汽車零組件外銷欠佳，影響其對台灣車用晶片的需求。

她表示，11月台灣對中國與香港出口回溫力道增強，單月出口139.2億美元、翻紅年增9.5%，剔除春節因素後，增幅是近2年半最好表現，主要受惠電子零組件拉貨，以及顯示卡、PC零附件等資通產品的需求也相當不錯。

蔡美娜進一步分析，11月台灣對中港外銷表現佳，應與廠商因應春節連假而提前拉貨有關；第2個因素就是「川普震撼」，川普1.0時就已有提高關稅政策，從過去實際數據可發現，廠商會提前2、3個月開始動作，這次美國總統大選結果在11月初出爐後，不排除廠商就已啟動拉貨，根據業者說法，除PC供應鏈、工具機、紡織等都有類似情況。

蔡美娜表示，外電也有報導，大選結果公布當天，很多美方廠商致電中國業者，能下多少單就盡量下滿，以避免川普明年重返白宮後，再次加徵關稅的連鎖效應。

不過，蔡美娜指出，中港市場受經濟疲軟、中美對抗、供應鏈去中化等因素影響，11月台灣對中港外銷榮景，應難長久延續，且累計前11月台灣對中港出口1367.9億美元，仍較去年同期衰退1.5%。

11月台灣對美國出口86.5億美元、為歷年同月最佳，年增10.6%，蔡美娜表示，其中，資通與視聽產品外銷年增8%、電子零組件出口年成長70.9%；累計前11月對美出口1015.3億美元、首度跨越千億美元大關，年增49.9%、創歷年同期最佳水準，主因不外乎與AI商機、全球供應鏈重組、美國製造業回流有關。

反映在市場結構，前11月台灣對美國外銷占總出口比重為23.5%、對中港占31.7%，分別寫下近24年、23年同期最高、最低紀錄。

值得注意的是，國際AI供應鏈分工運作，促使台韓貿易增溫，南韓已取代日本成為台灣最大入超來源，前11月規模達201.8億美元。

全球第2大記憶體晶片製造商韓國SK海力士（SK hynix）先前表示，將與台灣半導體巨擘台積電合作生產用於AI技術的下一代高頻寬記憶體晶片。台積電、SK海力士均為AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的供應鏈夥伴。（編輯：林克倫）1131209