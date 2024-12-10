台美貿易倡議首批協定生效 學者：對他國有示範作用

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（中央社記者楊堯茹台北10日電）台美21世紀貿易倡議首批協定即日起生效，學者今天受訪指出，這對各國與台灣的貿易關係會產生示範作用，尤其該倡議著重貿易環境與法制建構，CPTPP對此非常重視；至於進行中的第二階段談判，學者認為，台灣有相當籌碼應對川普政府可能的政策調整。

台美雙方今天共同發布新聞稿，宣布「台美21世紀貿易倡議」的首批協定生效。首批協定議題涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁受訪時指出，首批協定生效對各國與台灣的貿易關係會產生示範作用，包括台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）以及與日本、歐盟的貿易關係，尤其在美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月上任、企圖解決對中國、歐盟、日本等國的貿易赤字下，示範作用會更加擴大。

台大政治系副教授陳世民以「台灣對外關係的重要突破」形容首批協定生效。他指出，美國開啟一個頭，相信歐盟、東南亞、甚至日本都可能跟進，且首批協定有準自由貿易協定的內涵在，相當程度是台灣主權象徵意義的貿易關係提升。

遠景基金會副執行長宋承恩受訪表示，首批協定提供台美經貿發展的「基礎建設」（infrastructure），有助雙邊經貿整合，而CPTPP對此非常重視，台美21世紀貿易倡議產生外溢效應可期。

川普預計明年1月20日上任，而新國會則在1月3日宣誓。陳世民認為，拜登（Joe Biden）政府有意趕在川普上台前讓首批協定生效，畢竟川普與自由貿易精神有些不一致；郭育仁則分析，拜登政府是在向美國新政府表達，台灣願意作為一個負責任的貿易夥伴國。

郭育仁說明，首批協定並未涉及川普著重的貿易赤字和貿易結構問題，雖然台灣今年對美貿易順差將逾500億美元，但並未涉及川普在意的汽車業、鋼鐵業等貿易品項，且首批協定僅關乎法規面，川普上任後推翻協定的可能性很低。

陳世民也強調，此舉可看出拜登政府對美台關係的重視，1979年美台斷交後，台美21世紀貿易倡議的框架最完整，提供兩國可依循的經貿方向以減少紛爭，且自2017年美中競爭態勢形成後，美國也較不計較北京方的抗議。

台美21世紀貿易倡議第二階段談判仍在進行當中，後續議題包括非市場經濟、國營企業、環保、標準、勞工、農業以及數位貿易等。

宋承恩指出，以川普目前政策來說，會更重視美國貿易赤字的平衡，也就是與貿易夥伴有貿易量的平衡，這與台美21世紀貿易倡議著重經貿環境跟法制的建構略有不同，相信台灣仍有相當籌碼，可以面對川普政府可能的政策調整。（編輯：楊蘭軒）1131210