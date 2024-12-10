台美21世紀貿易倡議首批協定生效 經貿辦：增中小企業參與機會

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（中央社記者賴于榛台北10日電）台美21世紀貿易倡議首批協定即日起生效，行政院經貿談判辦公室說，預期協定將使台美雙方的貨品通關程序，及服務貿易設立據點的程序更為便捷，同時將增加雙方中小企業互動，以及參與貿易的機會。

台灣與美國去年6月在華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，這也是雙方在倡議中取得的第一個進展，議題涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項。在法規程序皆完備後，雙方今天同步發布新聞稿，宣布協定即日生效，台美貿易樹立新的里程碑。

根據統計資料，台美貿易逐年熱絡，近年台灣出口美國占比逐年增加，2016年為12.0%，今年1至10月上升至23.8%。若看今年1至10月雙方貿易往來，台灣出口美國金額達928.8億美元、進口399.6億美元，順差529.2億美元。

整體而言，今年1至10月，台灣已成為美國第7大貿易夥伴、第12大出口國，名次都較去年提升1名，同時，台灣也是美國第8大進口國及第6大貿易逆差來源國。

對於協定如何實質幫助業者，經貿辦官員回覆中央社記者提問時表示，期待協定將使雙方的貨品通關程序，以及服務貿易設立據點的程序更為便捷，另外，也將讓雙方中小企業增加互動，有管道掌握美國投資租稅法規及商情，增加這些企業參與貿易的機會。

台灣對美國出口電子相關產品日益增加，今年1至10月出口額達733億美元，占對美整體出口的79%。對於電子業是否為協定主要受益者，官員說，協定有關貿易便捷、良好法制作業、反貪腐等規定不只適用於電子業，也有利於台灣其他產業。

官員強調，協定不只涵蓋貨品貿易，還包括服務業，例如服務業國內規章適用雙方彼此已開放的服務業別，確保台灣服務業者申請進入美國市場的許可流程，有一致性與可預測性，另外，協定也確立雙方將合作以增加中小企業的貿易及投資機會，故受惠的行業是普遍性的。

而中小企業章確立雙方將合作以增加中小企業的貿易及投資機會，受惠的行業是普遍性的。

官員也說，協定生效後，雙方會針對協定中承諾透過例如貿易便捷化、良好法制作業所設立的委員會，舉辦中小企業的官民對話等，定期舉行檢討會議及對話，且雙方將就協定指定的總聯絡點，促使雙方就協定涵蓋事項進行溝通。

而倡議第二階段談判議題包含農業、勞工、環境等，目前等待美國政權交接中。官員表示，由於美國之前在準備11月大選，第二階段談判已先暫停，預計待明年1月20日美國新政府上任後處理。（編輯：張均懋）1131210