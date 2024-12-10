台美快遞簡易申報放寬 財部：儘快完備機制以利實施

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（中央社記者張璦台北10日電）台美21世紀貿易倡議首批協定即日起生效，財政部官員表示，台美快遞貨物可走簡易申報的門檻，將由完稅價格不超過新台幣5萬元，放寬至低於2500美元，台灣在協定生效後3+1年內執行，實務上將儘快完備機制，以利及早實施。

台美雙方今天共同發布新聞稿，宣布「台美21世紀貿易倡議」的首批協定生效。首批協定議題涵蓋「關務行政及貿易便捷化章」，財政部官員指出，主要有3大重點，包含加速台美貨物通關、重視貿易商權益、深化台美貿易及關務合作關係，以達成互惠互利雙贏局面。

針對加速台美貨物通關，財政部官員表示，以快遞貨物變革而言，現行出口貨物完稅價格沒有超過新台幣5萬元，除涉及輸出規定等情形外，可以簡易申報單辦理通關，未來台美雙邊將同步把此門檻調整至2500美元（約新台幣8萬元）以下。

財政部官員指出，適用簡易申報貨物價格的調整措施，須在協定簽署生效後3年內執行，外加可再延長1年的彈性時間；之所以有「3+1」年實施緩衝期，主因尚有系統設定要重新調整，未來簡易申報程序預計將採「月結快遞貨物稅費」，以簡化稽徵程序。

除上述措施將在機制完備後儘快實施，財政部官員表示，進口貨物預先審核機制擴充適用、放寬復運進口免稅優惠等，將從即日起生效。（編輯：楊蘭軒）1131210