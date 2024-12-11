台美21世紀貿易倡議首批協定生效 美國商會高度讚揚

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（中央社記者劉千綾台北11日電）台美21世紀貿易倡議首批協定10日起正式生效，迎來重大里程碑。台灣美國商會表示，對此高度讚揚，此項協議被視為具有指標性意義，象徵台美經濟關係的一大進展，也期待第二階段談判所達成的協議，持續強化台美經濟合作。

行政院經貿談判辦公室10日表示，台美21世紀貿易倡議首批協定於去年6月在華府簽署，台灣走完行政程序後，美國國會也已確認雙方法規完備，台美21世紀貿易倡議首批協定正式生效，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項。

台灣美國商會今天發布新聞稿表示，對於台美21世紀貿易倡議的首項協定昨天正式生效，表示高度讚揚。此項協議被視為具有指標性意義，涵蓋了良好法制作業（GRP, Good Regulatory Practices）、反貪腐、關務行政、及貿易便捷化等重要項目，象徵著台美經濟關係的一大進展。

根據美國商會2023年「商業景氣調查報告」的調查結果，此項發展對於商界而言具有重大意義。調查顯示，64%的受訪者認為該協議對其業務運作至關重要；在科技產業方面，則有77%的受訪者認為該協議十分重要。

美國商會對協議中強調良好法制作業特別趕到欣慰，調查也顯示，有58%的受訪者認為這是該協議中最重要的部分。

美國商會理事長Dan Silver表示，期待良好法制作業章節在立法過程中，得到持續的關注與公眾參與，從而建立更加透明且可預測的法規框架。身為重要的利害相關方，商會希望能將會員的意見在審查過程中納入參考。

美國商會表示，期待「台美21世紀貿易倡議」第二階段談判所達成的協議。隨時準備提供支持與意見反饋，確保即將達成的協議能回應商界的優先事項，並持續強化台美經濟合作。（編輯：楊蘭軒）1131211