林信義布林肯APEC雙邊會談 共商強化台美夥伴關係

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（中央社記者曾智怡利馬14日電）秘魯APEC年會於首都利馬舉行，台灣領袖代表林信義已在昨天抵達，他今天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行晤談，兩人就台美各層面夥伴關係持續強化交換意見，並針對如何確保區域和平穩定與發展等議題交流。

亞太經濟合作會議（APEC） APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 經濟領袖會議即將登場，台灣領袖代表林信義與女兒林玟萱昨天飛抵利馬，這是林信義睽違19年再次以領袖代表身分與會，期間將與哪些國家領袖、高階官員互動交流，備受關注。

林信義稍早在「未來之聲」（VOF）青年座談會透露，剛剛從會場回來，完成一場雙邊會談，和「很重要的一個國家」，後面還有4、5場。

外交部證實，下午林信義與布林肯進行晤談，兩人就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見。此外，會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題意見交流，整體會談氣氛熱絡。

根據APEC議程，林信義明天早上將出席領袖代表與貴賓非正式對話，中午以午宴形式參與經濟領袖與ABAC代表對話，晚上再前往會方舉辦的經濟領袖晚宴，預料會在空檔期間，與其他國家領袖進行雙邊交流。（編輯：潘羿菁）1131115