林信義：半導體與AI雙核心 打造台灣成經濟日不落國

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（中央社記者曾智怡利馬13日電）APEC台灣領袖代表林信義與女兒林玟萱今天抵達祕魯利馬，林信義在歡迎晚宴表示，他代總統賴清德向大家報告，台灣善用經濟優勢及價值外交，成功讓世界更認識台灣，相信半導體與AI的雙核心，將打造台灣成為經濟日不落國。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議即將登場，林信義與女兒林玟萱今天已搭乘專機飛抵利馬，駐秘魯辦事處代表張幼慈舉辦歡迎晚宴，迎接遠道而來的台灣代表團。

林信義致詞表示，很榮幸能夠接受總統託付指派出席今年APEC經濟領袖會議，他回顧自己在2005年也曾代表時任總統陳水扁出席韓國釜山的會議，很清楚知道出席會議事前需詳細的幕後溝通聯繫等準備工作，因此利用這個機會再次感謝政府各機關、部門的辛勞以及通力合作。

林信義說，他也代總統向大家報告，今年全球供應鏈重組，亞太地區地緣政治變動劇烈，面臨變化快速的國際局勢，台灣善用經濟優勢以及價值外交，成功爭取國際的支持，讓世界更認識台灣。

他進一步表示，經過全體台灣人的努力，台灣經濟不僅展現強勁活力與韌性，更已成為驅動全球科技產業發展及創新的關鍵力量。

他表示，賴總統特別強調政府全力推動5大信賴產業，以及戰略型的產業國際輸出，透過半導體與AI的雙核心，持續強化台灣在全球供應鏈不可或缺的地位，提升國家整體安全與韌性，打造台灣成為經濟日不落國。

林信義指出，台灣的國際舞台逐漸打開，讓長期投入國際事務、懷抱滿腔熱血的政治與經貿人才有很大發揮機會，透過大家一點一滴的努力耕耘、積極拓展，聚沙成塔，後續成為國家突破困境、融入國際最大的助力，以上是他代表總統給駐外工作團隊的肯定與勉勵。

「好了，再說下去大家都餓了」，林信義表示，往後幾天的會議與密集的行程，彼此多多支持協助，任何艱鉅的任務都需要大家眾志成城。

張幼慈致詞表示，近年台秘兩國在經貿、文化領域互動更加頻繁緊密，利馬商會及利馬工業總會相繼支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），相信台灣可以持續運用APEC深化與秘魯等會員關係，加速推動台灣加入CPTPP目標。（編輯：潘羿菁）1131113

張幼慈 秘魯國際食品展 台灣食品機械實力獲關注

2024亞太經濟合作會議（APEC）在秘魯舉行，台灣領袖代表林信義於當地時間13日飛抵秘魯首都利馬，駐秘魯代表張幼慈以晚宴歡迎，林信義（後右）與女兒林玟萱（後右2）一同出席。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月14日

2024亞太經濟合作會議（APEC）在秘魯舉行，台灣領袖代表林信義（左）於當地時間13日上午飛抵秘魯首都利馬，駐秘魯代表張幼慈（右）晚間在利馬希爾頓飯店（Hilton Lima Miraflores）設宴歡迎，兩人一同步入會場。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月14日