拜登、習近平將陸續飛抵秘魯 APEC年會維安逐日加嚴

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（中央社記者曾智怡利馬12日電）秘魯APEC年會登場，包含中國國家主席習近平、美國總統拜登等21個經濟體領袖將陸續抵達利馬，秘魯警方已在主會場利馬國際會議中心四周架設起鐵柵，更有多名持槍軍人駐守，戒備逐日森嚴，明天起將封路管制。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖週10日展開，台灣領袖代表林信義預計明天上午抵達利馬，入住利馬米拉弗洛雷斯希爾頓酒店（Hilton Lima Miraflores），秘魯警方維安事前作業已經展開，有維安人員手持車底檢測鏡，周圍路口也有多名警力站哨。

據傳美國總統拜登將下榻利馬JW萬豪飯店（JW Marriott Hotel Lima），目前飯店門前已有多輛貼有不同編號的黑頭轎車，周遭也部署警力。

中國國家主席習近平將在13日出席APEC，並對秘魯進行國是訪問，傳聞他將下榻海豚會議中心酒店（Delfines Hotel & Convention Center），該飯店位於中國駐秘魯大使館附近，他2016年出席APEC也入住同一間飯店。

根據記者實地觀察，習近平入住飯店大廳內告示牌顯示，「2024中秘共建一帶一路務實合作主題年會」將在此舉行，飯店附近已有多名警力站崗，門口也出現多位中國口音人士駐足徘徊。

值得注意的是，除了拜登、習近平外，此次有不少新任元首都將首度亮相APEC，包含日本首相石破茂、越南國家主席梁強、新加坡總理黃循財、印尼總統普拉伯沃等。（編輯：張良知）1131113

代表總統賴清德出席峰會的領袖代表林信義將下榻利馬希爾頓飯店，也有警察拿著檢查器具在外巡邏。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月13日