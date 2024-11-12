日媒：石破茂與習近平擬11/15在秘魯APEC雙邊會談
2024/11/12 12:54（11/12 13:24 更新）
（中央社東京12日綜合外電報導）共同社引述日本政府消息人士報導，首相石破茂已在協調配合亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，於本月15日與中國國家主席習近平在秘魯舉行雙邊領袖會談。
共同社報導，這場雙邊會談預計確認推動擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」。
日本內閣官房長官林芳正今天在記者會表示：「日中之間存在著許多可能性，以及為數眾多的課題與懸而未解的事項。包含領袖在內的高層對話、溝通意見等相當重要。」
報導推測，石破茂將傳達對於中國軍事行動的擔憂，包含中國軍機8月首度侵犯日本領空等事項。
此外，中國在日本福島第一核電廠「核處理水」2023年8月起排海之後，全面暫停日本水產品進口。共同社推測，這場雙邊會議也可能提到重啟進口的相關事宜。
石破茂也在協調本月15日與16日，分別跟美國總統拜登（Joe Biden）、韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）在秘魯展開雙邊會談。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1131112
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