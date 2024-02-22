日人對中好感低 學者指中日政經關係將漸趨冷淡

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（中央社台北22日電）日本經濟新聞調查指出，日本人「不喜歡」中國比例達74%。據美國之音報導，日本學者綜合民意、地緣威脅、對中出口下降等面向分析指出，未來中日在政治與經濟上的關係都將漸趨冷淡。

日本經濟新聞調查日本人對各國家的好感度，結果顯示有74%日本人表示「不喜歡」中國，已連續6年超過70%。更有87%的日本人認為中國具有「威脅」。

而日本民間態度是否會影響日本政府對中政策？根據美國之音報導，曾經代表日本外務省派駐北京，並擔任過日本眾議員的皇學館大學現代日本社會學部副教授村上政俊(Masatoshi Murakami) 表示，日本政府外交政策受民意影響程度很大，且如日經調查結果所示，目前日本社會對中國的負面情緒非常高。

此外，村上政俊還指出，日本面臨中國的地緣威脅，將國防開支增加一倍，從這個決定看來，岸田政府不太可能採取措施改善中日關係。

日本立教大學亞洲地域研究所特任研究員高橋孝治（Koji Takahashi）則表示，基於政商合作需要，即使日本社會對中國觀感持續惡化，也不會影響岸田政府的對中政策，反而是中日貿易變化較可能對政策造成影響。

從日本財務省公布的2023年貿易統計值來看，2023年8月份日本對中出口較去年同期下降11%，已經連續第9個月下降，創下12年來最大的跌幅。日本財務省認為，對中出口下降是受到中國限制日本漁產品進口，以及日本在2023年7月開始實施尖端半導體出口管制措施所致。

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高橋孝治指出，未來中日「政治冷、經濟熱」的狀態會逐漸改變，尤其是中國勞動成本飆升，世界工廠優勢不再，雖然中日經貿關係在短期內還是會持續，但未來中日在經濟和政治上都將漸趨冷淡。

相較於日漸冷淡的中日關係，日韓關係則逐漸升溫中。日經的調查同時顯示出日本人對韓國的好感度明顯上升，37%日本人表示喜歡韓國，較2022年增加10%，創2018年開始調查以來的最高點。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130222