黃仁勳將來台 19日COMPUTEX演說聚焦人工智慧突破
2025/5/11 19:52
（中央社記者何秀玲台北11日電）台北國際電腦展COMPUTEX將於下週登場，傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最快明天來台，15日與台積電會面，17日宴請供應商，19日在台北流行音樂中心發表演說，為2025年COMPUTEX活動揭開序幕。
人工智慧（AI）快速發展，AI教父黃仁勳一舉一動成為全球科技界矚目的焦點。他近年來台總掀起AI及機器人旋風，在電腦展的演講不僅全場爆滿，還吸引台塑、廣達、華碩等重量級企業老闆和政府官員到場聆聽。
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COMPUTEX主辦單位之一外貿協會，今年3月已宣布，黃仁勳將於5月19日在台灣發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破，預計21日與全球媒體進行交流問答。隨著台積電和特斯拉看好AI機器人發展前景，台灣生態系和相關供應鏈發展情況，將是外界關注的焦點。
近期傳出他最快明天來台，並拜訪供應鏈夥伴，但傳聞都未獲得輝達證實。（編輯：黃國倫）1140511
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