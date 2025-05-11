加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/46
首頁 / 產經

黃仁勳將來台 19日COMPUTEX演說聚焦人工智慧突破

2025/5/11 19:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北11日電）台北國際電腦展COMPUTEX將於下週登場，傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最快明天來台，15日與台積電會面，17日宴請供應商，19日在台北流行音樂中心發表演說，為2025年COMPUTEX活動揭開序幕。

人工智慧（AI）快速發展，AI教父黃仁勳一舉一動成為全球科技界矚目的焦點。他近年來台總掀起AI及機器人旋風，在電腦展的演講不僅全場爆滿，還吸引台塑、廣達、華碩等重量級企業老闆和政府官員到場聆聽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會，今年3月已宣布，黃仁勳將於5月19日在台灣發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破，預計21日與全球媒體進行交流問答。隨著台積電和特斯拉看好AI機器人發展前景，台灣生態系和相關供應鏈發展情況，將是外界關注的焦點。

近期傳出他最快明天來台，並拜訪供應鏈夥伴，但傳聞都未獲得輝達證實。（編輯：黃國倫）1140511

#COMPUTEX
#人工智慧
#台北國際電腦展
#黃仁勳
#輝達
#台北流行音樂中心
#台積電
黃仁勳
宏碁陳俊聖：關稅匯率影響可控 需觀察消費者信心慶祝國際護師節 台中榮總5月起加薪留才
AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
桃機減排拚淨零 獲國際機場協會ACA等級四認證
24
更多編輯台推薦新聞：