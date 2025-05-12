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宏碁將在電腦展推AI PC新品 仁寶發布AI電子白板

2025/5/12 17:35
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（中央社記者江明晏台北12日電）宏碁4月營收185.95億元，年增4.2%，第1季在美國及泛歐消費市場市占第一，宏碁預告將在台北國際電腦展推出AI PC、顯示器、電競與網通產品等；仁寶電腦表示，將發表全球首台搭載Snapdragon X處理器的AI電子白板。

宏碁4月單月合併營收新台幣185.95億元，年增4.2%；累積前4月營收800.16億元，年增4.4%。

宏碁指出，4月筆記型電腦事業營收成長3.3%、桌上型電腦事業營收成長2.5%、顯示器事業營收成長12.7%、Chromebook營收成長28.6%。

根據最新市調資料顯示，宏碁第1季在美國及泛歐消費市場市占第一，宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占4月營收的32.8%、占前4月營收的31.9%。

宏碁將於5月20至23日舉行的台北國際電腦展推出一系列創新產品，包含AI PC、顯示器、電競與網通產品等，也將展出子公司的應用伺服器、智慧醫療及其他解決方案。

仁寶電腦預告，將於台北國際電腦展（COMPUTEX）發表全球首台搭載Snapdragon X處理器的電子白板，此創新產品結合仁寶在硬體設計與製造的實力，及高通技術於高效能運算與人工智慧。

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仁寶說明，攜手高通推出符合開放可插拔標準（OPS, Open Pluggable Specification）的AI模組，搭載高通最新Snapdragon X處理器，內建8核心CPU與高達45 TOPS（每秒45兆次操作）的神經網路處理單元（NPU）。

仁寶智慧裝置事業群副總經理毛信功表示，透過整合Snapdragon X處理器的AI效能，這款AI電子白板將帶來新的智慧體驗，並於教育、企業等多元應用場域創造更多智慧互動。（編輯：張均懋）1140512

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