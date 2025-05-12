美股漲跌互見 法人：台股聚焦美中貿易談判結果

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（中央社記者張建中台北12日電）美股主要指數9日漲跌互見，道瓊工業指數下跌119.07點，費城半導體指數上漲36.06點。法人表示，美中貿易談判結果，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本週將來台，台積電技術論壇也將登場，都是市場關注焦點。

市場觀望美中貿易談判，美股9日漲跌互見。道瓊工業指數下跌119.07點，跌幅0.29%；標準普爾500指數閜跌4.03點，跌幅0.07%；那斯達克指數上漲0.78點，費城半導體指數上漲36.06點，漲幅0.81%。

國內外產業訊息方面，台北國際電腦展COMPUTEX將於下週登場，傳出黃仁勳最快12日將來台，15日與台積電會面，17日宴請供應商，19日在台北流行音樂中心發表演說，為2025年COMPUTEX活動揭開序幕。

公開資訊資訊關測站顯示，台積電董事長魏哲家4月透過集中市場買進20張自家公司股票，若以台積電4月收盤均價868元估算，魏哲家約花新台幣1736萬元買進20張股票。

工具機廠東台將取得永進機械（YCM）10%股權，交易總金額約3.14億元。東台指出，永進機械在美洲基礎穩固，東台多年來深耕中國大陸、台灣與亞洲市場，這次策略聯盟，可大幅提升雙方全球市占率並擴展海外據點。

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中國和美國在瑞士日內瓦閉門進行為期兩天的貿易談判結束，美國財政部長貝森特表示，雙方已經取得「實質性進展」，但他未透露協議的任何細節；中國國務院副總理何立峰指出，取得「重大進展」

法人表示，包括貿易談判進展、黃仁勳來台、台積電技術論壇、企業財報及經濟數據表現等，都是市場近期關注重點。（編輯：張良知）1140512