加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：印度空襲逼近巴基斯坦核武設施 迫使美國介入調停
首頁 / 證券
COMPUTEX
新聞專題
COMPUTEX1/73
首頁 / 證券

美股漲跌互見 法人：台股聚焦美中貿易談判結果

2025/5/12 08:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北12日電）美股主要指數9日漲跌互見，道瓊工業指數下跌119.07點，費城半導體指數上漲36.06點。法人表示，美中貿易談判結果，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本週將來台，台積電技術論壇也將登場，都是市場關注焦點。

市場觀望美中貿易談判，美股9日漲跌互見。道瓊工業指數下跌119.07點，跌幅0.29%；標準普爾500指數閜跌4.03點，跌幅0.07%；那斯達克指數上漲0.78點，費城半導體指數上漲36.06點，漲幅0.81%。

國內外產業訊息方面，台北國際電腦展COMPUTEX將於下週登場，傳出黃仁勳最快12日將來台，15日與台積電會面，17日宴請供應商，19日在台北流行音樂中心發表演說，為2025年COMPUTEX活動揭開序幕。

公開資訊資訊關測站顯示，台積電董事長魏哲家4月透過集中市場買進20張自家公司股票，若以台積電4月收盤均價868元估算，魏哲家約花新台幣1736萬元買進20張股票。

工具機廠東台將取得永進機械（YCM）10%股權，交易總金額約3.14億元。東台指出，永進機械在美洲基礎穩固，東台多年來深耕中國大陸、台灣與亞洲市場，這次策略聯盟，可大幅提升雙方全球市占率並擴展海外據點。

google news透過 Google News追蹤中央社

中國和美國在瑞士日內瓦閉門進行為期兩天的貿易談判結束，美國財政部長貝森特表示，雙方已經取得「實質性進展」，但他未透露協議的任何細節；中國國務院副總理何立峰指出，取得「重大進展」

法人表示，包括貿易談判進展、黃仁勳來台、台積電技術論壇、企業財報及經濟數據表現等，都是市場近期關注重點。（編輯：張良知）1140512

黃仁勳
黃仁勳將來台 19日COMPUTEX演說聚焦人工智慧突破宏碁陳俊聖：關稅匯率影響可控 需觀察消費者信心
魏哲家
逢低加碼 魏哲家4月買進20張台積電股票國發會：台積電是護國神山 國發基金1張都沒賣
COMPUTEX
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃仁勳將來台 19日COMPUTEX演說聚焦人工智慧突破
66
更多編輯台推薦新聞：