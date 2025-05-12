加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
COMPUTEX
新聞專題
COMPUTEX1/75
首頁 / 產經

黃仁勳晚間未現身 私人專機載妻子兒女先抵台

2025/5/12 21:01（5/12 21:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，12日晚間黃仁勳的妻子Lori Mills（右）與兒子（左2）、女兒（右2）先抵達台北。中央社記者張皓安攝 114年5月12日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，12日晚間黃仁勳的妻子Lori Mills（右）與兒子（左2）、女兒（右2）先抵達台北。中央社記者張皓安攝 114年5月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北12日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計參加將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），市場傳出，他預計今晚搭乘私人專機抵台，大批媒體自傍晚起便在松山機場商務航空中心守候，不過最終等到的是黃仁勳妻子與子女，他本人則尚未現身。

根據飛航追蹤軟體資訊，代號「VJT712」的私人飛機自美國聖荷西國際機場起飛，歷經近13小時飛行，於今晚7時45分左右降落台北松山機場。

市場傳出，黃仁勳將搭乘該班機來台，自傍晚起，超過10家電視台在松山機場商務航空中心守候，晚間8時左右，黃仁勳妻子Lori Huang、兒子與女兒等一行人陸續步出商務航空中心，朝向鏡頭揮揮手後隨即上車離去，黃仁勳本人則未現身。

黃仁勳今年1月下旬來台時，就預告5月台北國際電腦展（COMPUTEX）會再來台灣；COMPUTEX主辦單位之一外貿協會，今年3月已宣布，黃仁勳將於5月19日在台灣發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破，預計21日與全球媒體進行交流問答。

google news透過 Google News追蹤中央社

值得一提的是，今晚意外現身的還有力積電創辦人黃崇仁，他見媒體在現場守候多時，隨即幽默自我介紹說：「我不是黃仁勳。」

除了媒體之外，黃仁勳粉絲也在現場等候，在科技業工作的劉先生與許小姐表示，因爲剛取得在台灣仍屬罕見的輝達技術證照，希望能親自獲得黃仁勳的簽名，雖然撲空，但不會感到失望，期盼未來有機會能親眼見到黃仁勳。（編輯：潘羿菁）1140512

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，12日晚間黃仁勳的妻子Lori Mills（右）先抵達台北。中央社記者張皓安攝 114年5月12日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，12日晚間黃仁勳的妻子Lori Mills（右）先抵達台北。中央社記者張皓安攝 114年5月12日
台北國際電腦展COMPUTEX將登場，媒體12日晚間在松山機場守候輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到來，力積電董事長黃崇仁（前）也現身機場。中央社記者張皓安攝 114年5月12日
台北國際電腦展COMPUTEX將登場，媒體12日晚間在松山機場守候輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到來，力積電董事長黃崇仁（前）也現身機場。中央社記者張皓安攝 114年5月12日
黃仁勳
黃仁勳將來台 陳其邁：高雄輝達5月有很多技術交流美股漲跌互見 法人：台股聚焦美中貿易談判結果
COMPUTEX
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
宏碁將在電腦展推AI PC新品 仁寶發布AI電子白板
24
更多編輯台推薦新聞：