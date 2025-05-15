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電腦展下週登場 微星推AI筆電、友通秀邊緣運算

2025/5/15 10:02
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（中央社記者吳家豪台北15日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日至23日舉辦，電競大廠微星將發表AI筆記型電腦、手持裝置、電競桌機、迷你主機、QD-OLED顯示器、企業級儲存解決方案等新產品；工業電腦廠友通將展示新一代邊緣運算系統。

微星展出產品包括Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth筆電，在電競與娛樂類別中獲得COMPUTEX最佳選擇金獎，最高可搭載GeForce RTX 5090筆電顯卡，透過人工智慧（AI）運算能力，可提供更高層次的圖形逼真度。

微星也將展出全球首款搭載即時人體偵測功能的27吋2K QD-OLED電競顯示器，搭載Samsung Display第3代QD-OLED面板，更新率高達500Hz，當偵測到使用者離開螢幕時，AI將自動休眠及啟動OLED保護機制。

友通將攜手眾福科技與新加坡偉龍電子，在COMPUTEX推出IAE智慧停車解決方案，整合強固型顯示、高效運算與AI技術，提升即時反應與管理效能。

友通另與南韓AI晶片商DEEPX及美國智慧影像平台Network Optix策略合作，推動AI模型從雲端開發到邊緣裝置的自動化部署流程，透過圖形化操作可快速建立AI處理流程，支援遠端部署與跨設備整合。

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此外，強固型工業電腦廠神基科技將於COMPUTEX展覽期間，於5月22日在台北舉辦Getac Innovation Day活動，設置4大展區，聚焦人工智慧個人電腦（AI PC）系列、公用事業、製造業、公共安全的AI應用場景，展示內容涵蓋如何透過強固型AI解決方案實現成本效益、優化工作流程。

神基活動將展示Getac B360 Plus筆電，是全球首款導入Windows AI功能的全強固型Copilot+ PC，預計今年第3季上市，專為國防、公共事業、公用安全及製造等產業打造，神經處理器（NPU）運算能力達每秒48兆次（TOPS）。（編輯：張良知）1140515

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