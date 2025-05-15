電子弱勢 台股量縮下跌52點收21730.25點

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（中央社記者吳家豪台北15日電）台股今天開高震盪走低，早盤站上21800點，但新台幣升勢再起，資金從電子類股撤出，轉往航運及機器人概念股；加權指數終場收在21730.25點，下跌52.62點，跌幅0.24%，成交值降至新台幣3408.35億元。

電子類股指數終場下跌0.36%，金融類股指數上漲0.59%；非金電族群以航運股表現較佳、收漲1.06%，塑膠、生技類股皆下跌超過1%。

電子權值股台積電早盤重登千元後，面臨解套賣壓翻黑，終場收993元、下跌0.6%；鴻海下修今年業績展望，終場跌2.15%，收在159.5元。

在美中關稅休兵之際，航運貨櫃三雄迎來新一波搶運潮，萬海盤中最高106元，終場收101元、漲幅3.06%；長榮漲1.24%，收245.5元；陽明小漲0.13%，收在79.5元。

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2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日至23日舉行，機器人題材再掀話題，概念股所羅門獲買單敲進，終場漲5.71%，收148元；新漢上揚5.24%，收在82.3元；羅昇漲4.83%，收108.5元。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，台股這幾天「急行軍」一路狂漲，反彈後出現獲利了結賣壓，今天小幅回檔，屬於短線良性拉回，下週有COMPUTEX展覽題材，仍看好電子股表現，台股有機會挑戰年線約22296點。（編輯：張良知）1140515