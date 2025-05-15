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財長：市場不確定因素仍多 國安基金7月前不會退場

2025/5/15 11:52（5/15 12:08 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北15日電）立委關切國安基金護盤狀況，財政部長莊翠雲表示，這幾天股市看起來還不錯，國安基金會持續關注市場動向，採取適當作為，因為不確定因素仍多，7月之前不會退場。

立法院財政委員會處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告案，行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席備詢。

民進黨立委李坤城質詢時關切國安基金這次護盤狀況。莊翠雲表示，這幾天股市看起來還不錯，漲幅與美國關稅策略改變有關聯，接下來國安基金會持續關注市場動向，採取適當作為。

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由於美國4月宣布對等關稅暫緩實施90天，對等關稅談判結果也會影響市場，李坤城追問，是否可以預測國安基金7月之前不會退場，莊翠雲回應，「對，7月之前應該是不會退場」，因為不確定性因素仍多。

至於國安基金護盤是否大量敲進台積電，莊翠雲說，國安基金進場主要是點火作用，維護投資人信心，至於具體投資標的，執行秘書會做妥適處理，其他人不會介入。（編輯：林淑媛）1140515

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