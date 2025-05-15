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台積電：實體AI是趨勢 2030年機器人市場達350億美元

2025/5/15 10:42（5/15 11:23 更新）
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圖為台積電標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電台灣技術論壇今天登場，亞太業務處長萬睿洋表示，繼生成式AI、代理型AI之後，實體AI將是下一波發展趨勢，如AI人形機器人和自動駕駛汽車，預期2030年全球AI機器人市場將突破350億美元規模，2030年每10輛汽車中就有1輛是自動駕駛。

萬睿洋說，人工智慧（AI）發展日新月異，2024年AI驅動的連結性和運算技術取得重大的突破，並以此獲頒兩項諾貝爾獎，一項是機器學習領域做出卓越貢獻，一項是在預測蛋白質結構研究中取得重大的突破。諾貝爾獎表彰人類的智慧，如今認可AI的變革潛力。

萬睿洋表示，AI正在推動一個嶄新的探索時代，加速人類進步的腳程，幫助腦神經科學家加速診斷腦瘤，協助天文學家在宇宙中搜尋下一個適合居住的星球，也幫助地球物理學家預測自然災害，下世代AI將繼續改變各種產業，從自動駕駛、智慧製造到個人的醫療保健等。

他說，生成式AI為人類創造價值，未來有望改變超過40%的日常工作活動，為人類的創造力加值，生成文字、圖像、音訊和影片，或簡化決策的過程，以及提高生產力，估計在2028年前代理式AI將會處理超過15%的日常工作決策，如設計個人化旅遊計畫。

萬睿洋表示，實體AI將是下一波發展的趨勢，如AI人形機器人和自動駕駛汽車，實現與真實世界的互動，預期2035年將有13億台AI機器人被運用在真實世界，到2050年將達到40億台機器人，其中有6.5億台是人形機器人。

萬睿洋預期，2030年全球AI機器人市場可望突破350億美元規模，2030年每10輛的汽車中就有1輛是自動駕駛。

萬睿洋表示，隨著AI浪潮從雲端到邊緣，將變得更容易運用和大眾化，並將重塑半導體的產業格局，要實現AI的民主化，需要更強大的算力及更好的能源效率。

展望未來，萬睿洋說，需要一個能效更好的電晶體，和更小的尺寸，無論是在龐大的數據中心或是在微型的邊緣裝置上，表現都一樣的出色穩定，並降低成本，同時滿足計算需求，並發揮強大的效能，台積電將扮演重要的角色，持續推動先進電晶體和創新。

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萬睿洋表示，台積電成功整合所有必要元素，包括先進邏輯製程技術、先進3D矽堆疊與封裝技術。特殊製程技術和矽光子技術這些關鍵要素，使台積電能夠保持業界領先地位。

萬睿洋指出，台積電2024年亞太地區客戶使用超過180萬片晶圓，實現超過2400項產品，約占台積電總營收10%，並創造超過300個新產品，即將進入量產，期望未來能有更多合作契機。（編輯：張良知）1140515

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