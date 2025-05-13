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台積電核准4643億元資本預算 建置先進製程等產能

2025/5/13 16:57（5/13 18:17 更新）
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圖為台積電公司Logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電董事會今天核准152億4770萬美元（約新台幣4643.68億元）資本預算，用以建置先進製程、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。

台積電指出，董事會核准的資本預算主要為因應基於市場需求預測，及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，包含先進製程、先進封裝、成熟和特殊製程產能。

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台積電董事會同時核准出售機器設備予關聯企業世界先進的子公司VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd），總價預估介於7100萬至7300萬美元。

台積電現任內部稽核主管梁立凡屆退，台積電董事會核准任命現任會計主管翁銘莉擔任稽核主管，同時核准任命陳志和為會計主管，自2025年8月16日起生效。（編輯：張均懋）1140513

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