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台積電今年資本支出上看420億美元 增幅達41%

2025/1/16 15:21
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（中央社記者張建中台北16日電）台積電去年資本支出298億美元，今年進一步達380億至420億美元，增幅將達27.5%至41%。

台積電今天召開法人說明會，資本支出為市場關注焦點之一。台積電財務長黃仁昭表示，2024年資本支出約298億美元，2025年資本支出將達380億至420億美元。

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黃仁昭指出，70%的資本支出將用於先進製程技術，10%至20%的資本支出將用於特殊製程技術，10%至20%的資本支出用於先進封裝、測試及光罩。

黃仁昭說，即便資本支出高，但承諾股利政策仍將維持穩定的股利。（編輯：張良知）1140116

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黃仁昭
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