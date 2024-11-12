本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大巨蛋仍漏水北市府開罰120萬元 改善完成前每天罰10萬
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 證券

台積電核准5019億元資本預算 因應長期產能規劃

2024/11/12 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹12日電）台積電董事會今天核准資本預算約154億7995萬美元，折合新台幣5019億元，因應市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃。

台積電指出，董事會核准的資本預算內容包括廠房興建及廠務設施工程、建置先進製程產能、2025年研發資本預算與經常性資本預算及2025年資本化租賃資產。

台積電董事會還核准於新台幣600億元額度內，於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求。

因應結構性人工智慧（AI）相關強勁需求，台積電持續投資以支持客戶成長，台積電估計2024年資本支出將略高於300億美元，2025年資本支出有機會高於今年水準。（編輯：潘羿菁）1131112

台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電第3季股利提高至每股4.5元 明年3/18除息
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：