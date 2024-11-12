台積電核准5019億元資本預算 因應長期產能規劃

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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電董事會今天核准資本預算約154億7995萬美元，折合新台幣5019億元，因應市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規劃。

台積電指出，董事會核准的資本預算內容包括廠房興建及廠務設施工程、建置先進製程產能、2025年研發資本預算與經常性資本預算及2025年資本化租賃資產。

台積電董事會還核准於新台幣600億元額度內，於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求。

因應結構性人工智慧（AI）相關強勁需求，台積電持續投資以支持客戶成長，台積電估計2024年資本支出將略高於300億美元，2025年資本支出有機會高於今年水準。（編輯：潘羿菁）1131112