聯發科：人形機器人 每3.3個月能力可望倍增

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（中央社記者張建中新竹15日電）聯發科總經理陳冠州今天出席台積電台灣技術論壇演講，他表示，產業的消息很多，在不確定的時代，聯發科確定持續投資技術，並鞏固夥伴關係；他也預估，人形機器人每3.3個月能力可望倍增。

陳冠州今天分享AI趨勢發展看法並指出，資料中心投資會持續不斷且加大，預期2029年投資將達到1兆美元規模，當中有一半的投資是在半導體方面，半導體產業2030年產值很可能達到1兆美元。

陳冠州說，語言模型能力將持續進展，除AI硬體算力，模型的「聰明才智」也扮演舉足輕重，從對話開始，去年下半年開始做推理、服務，人形機器人是實體AI重要的載體，每3.3個月能力可望倍增。

他表示，為滿足AI需求，會看到更多神經網路處理器（NPU）的算力，可以協助進行模型運算，提升代理AI體驗，估計算力每2年將倍增。

陳冠州指出，未來幾年AI智慧手機將大量推出，預期2028年AI智慧滲透率可望達到50%水準。此外，代理AI技術將朝向產業標準化發展。

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陳冠州說，聯發科有非常廣的產品線，遍及雲端到邊緣，創新不是靠自己，而是與生態系共同合作。

陳冠州表示，在不確定的時代，聯發科確定持續投資技術，並鞏固夥伴關係，因為聯發科不是單打獨鬥，台積電是聯發科重要夥伴，期望在AI加速世界中可以做出最好產品服務消費者。（編輯：張良知）1140515