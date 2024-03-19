輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人[影]
2024/3/19 10:30（3/19 11:00 更新）
（中央社舊金山18日綜合外電報導）晶片大廠輝達公司（NVIDIA）今天宣布推出一個硬體與軟體平台，具備生成式人工智慧（Generative AI）等功能，以用於打造人形機器人。
路透社報導，輝達在年度開發者大會中宣布，新平台將由為機器人和AI提供動力的電腦系統組成，還有包含生成式AI等工具的軟體套件，以建造人形機器人。
添加生成式AI功能可讓人形機器人根據語言、影片、「人類演示」和過往經驗的輸入訊息採取行動。生成式AI組成部分稱為GR00T計畫，將加入輝達現有的機器人技術硬體與軟體平台中。
輝達Omniverse與模擬技術（Omniverse and Simulation Technology）副總裁勒巴迪恩（Rev Lebaredian）在記者會上說：「這些更聰明、速度更快、更優異的機器人將部署在全球重工業中。我們正與全球整個機器人和模擬生態系統合作，以加速研發與採用。」
生成式AI軟體背後的強大電腦稱為Jetson Thor，是以輝達其中一款AI晶片和其他硬體為基礎打造。輝達表示，這款電腦將為機器人提供足夠的運算能力，以執行複雜任務並與人和機器互動。
輝達說，這個軟體工具套件稱為Isaac平台，新的GR00T生成式AI功能是設計來「在任何環境下讓任何機器人化身」運作。這些工具包括訓練軟體隨著時間推移做出更好決策的能力，而這個過程稱為強化學習。
輝達也說，將釋出預先訓練的機器人模型和其他軟體，將提升機械手臂功能與多鏡頭感測能力。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130319
影片來源：NVIDIA （約1小時54分處）
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