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黃仁勳：人工智慧可能5年內通過人類測驗

2024/3/2 10:46（3/2 11:33 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社加州帕羅奧圖1日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天說，從某些定義來說，通用人工智慧最快可能在5年內問世。

黃仁勳

黃仁勳小檔案

生日：1963年2月17日

學歷：
史丹佛大學電機工程碩士
奧勒岡州立大學電機工程學士

經歷：
1993年創辦NVIDIA
美國半導體產業協會最高榮譽羅伯特·諾伊斯獎
哈佛商業評論2019年全球百位最佳執行長榜首
財星雜誌年度企業家
時代雜誌百大影響力人物

資料來源：NVIDIA官網

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掌管全球首屈一指的人工智慧晶片製造廠，產品可用於創造聊天機器人ChatGPT等系統。輝達今天在美國市值突破2兆美元。

路透社報導，他出席美國史丹佛大學（Stanford University）一場經濟論壇時，被問到要花多久時間才能達成矽谷長期以來的目標，創造出能像人類一樣思考的電腦。

黃仁勳說，這個問題的答案很大程度上取決於如何定義目標，如果定義是具有通過人類測驗的能力，通用人工智慧（AGI）很快就會問世。

他說：「如果我讓人工智慧…接受你想像得到的任何單一測驗，你把那些測驗列成清單，擺在電腦科學產業面前，我猜5年內，我們在每一項測驗中都會表現得很好。」

截至目前，人工智慧有能力通過律師資格考試等測驗，卻仍難以通過腸胃病學等專業測驗。但黃仁勳認為，5年後，人工智慧應該也能通過其中任何一項測驗。

不過，他也提到，若以其他定義來說，通用人工智慧可能還遠得很，因為科學家們對於如何描述人類心智運作仍莫衷一是，「所以，身為工程師很難達成（目標）」，因為工程師需要定義明確的目標。

另有人詢問黃仁勳，業內還需要增加多少晶圓廠來支撐人工智慧產業的擴張。媒體報導曾提到，人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）認為還需要更多。

黃仁勳說，會需要更多晶圓廠，但每一個晶片也會隨著時間變得更精良，這將限制所需晶片的數量。

他說：「我們會需要更多晶圓廠。但記住，我們也正隨著時間大幅改良演算法和（人工智慧）處理程序。」他認為，晶片運算效能不會一直和現在一樣，他在10年間就把運算效能提升了100萬倍。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130302

#黃仁勳
#美國
#路透社
#阿特曼
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