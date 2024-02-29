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科技巨頭新戰場 庫克：蘋果今年將公布生成式AI計畫

2024/2/29 04:02
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（中央社舊金山28日綜合外電報導）蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）今天在年度股東大會上表示，蘋果計畫於今年稍晚公布更多關於使用生成式人工智慧（AI）的計畫。

路透社報導，蘋果公司（Apple）在推出生成式AI方面進展緩慢，落後正將生成式AI融入產品中的競爭對手，像是微軟（Microsoft）和Alphabet旗下谷歌（Google）等企業。

庫克指出，蘋果看到「生成式AI具有難以置信的突破性潛力，這就是我們目前在此領域大量投資的原因。我們相信，這將為用戶在生產力、解決問題等方面開啟變革性機會」。

此外，庫克還表明，AI已在蘋果產品發揮幕後作用，但他也指稱，今年稍晚將會公布更多關於明確AI功能的消息。

路透社和英國「金融時報」（Financial Times）等媒體先前引述知情人士報導，蘋果已取消了10年前啟動的電動車計畫，研究經費將轉投生成式AI。（譯者：陳正健）1130229

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