Fed官員預期2024降息 警告過度消費恐釀通膨風險

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）一名高階官員今天說，美國央行可能在「今年某個時候」開始降息，但警告過度消費可能帶來的通貨膨脹效應。

法新社報導，聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）在皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）於華府舉行的活動中表示：「如果經濟大致如預期般發展，今年稍後開始放鬆政策限制可能是適當的舉措。」

這位聯準會第2號人物指出，他仍預期美國今年支出成長和生產將會趨緩。

傑佛森說：「然而，在不清楚消費支出為何如此強韌的情況下，以我的預測來說，我認為支出持續強勁是一個重大的上升風險。」

儘管通膨高漲削弱購買力和利率調升，美國家庭去年持續支出。

傑佛森警告「社會驅動消費，或在物質生活上與朋友鄰居相比」的影響，「可能導致個人消費支出超過只考量家庭財富和收入的模型所做的預估」。

用於衡量物價通膨的消費者物價指數（CPI）今年1月年增率達3.1%，高於預期。

傑佛森說：「這項令人失望的CPI數據凸顯通貨緊縮的道路恐崎嶇不平。」

他也提到其他兩種風險，其一是就業市場轉弱，另一則是地緣政治風險「攀升」的前景。

聯準會理事庫克（Lisa Cook）也談到聯準會何時可能開始降息。

根據事先備妥的講稿，她在紐澤西州普林斯頓（Princeton）一場會議中說：「在考量適當的貨幣政策之際，我目前看到雙面風險…我正在考量太早放寬政策、讓通膨持續居高不下，或太晚放寬政策、對經濟造成不必要傷害的可能性。」

庫克表示，她希望能更確信通膨率正接近聯準會的2%長期目標，再「開始調降政策利率」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1130223