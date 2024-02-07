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首頁 / 科技

蘋果釋出iOS 17.4測試版 3大改變因應歐盟新法規

2024/2/7 10:41（2/7 10:53 更新）
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圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果直營店。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北7日電）為符合歐盟「數位市場法」的要求，蘋果公司今天向開發者釋出iOS 17.4 beta 2測試版，針對歐盟地區做出3大改變，包括調降App Store佣金抽成比例、允許自訂預設瀏覽器、開放從App Store以外的地方安裝App（俗稱側載）。

iPhone作業系統目前最新版本為iOS 17.3，測試中的iOS 17.4預計3月推出。

根據科技新聞網站9To5Mac的報導，在iOS 17.4中，歐盟地區的App Store抽成比例將從原本30%大幅調降到17%，如果開發者使用蘋果的App內購買系統，將另外加上3%。小型開發者的抽成比例從15%調降到10%，如果使用App內購買系統則需要另外加上3%。

報導指出，iOS 17.4也將允許自訂預設瀏覽器，使用者第一次開啟iPhone內建的Safari瀏覽器時，會提供選項讓使用者設定偏好的預設瀏覽器，例如Safari、Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome等。

報導提到，iOS 17.4將首度開放歐盟地區的應用程式側載（sideloading），蘋果將提供應用程式介面（API）和相關工具，允許開發者在App Store以外的應用程式市場發行iOS App，供iPhone使用者下載安裝。

蘋果1月25日在官網發文說，歐盟地區App的變更，是因應歐盟委員會根據「數位市場法（Digital Markets Act，DMA）」將iOS、Safari和App Store指定為「核心平台服務」。蘋果將於3月分享新資源，幫助歐盟使用者了解即將發生的變更。（編輯：楊凱翔）1130207

#歐盟委員會
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