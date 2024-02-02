iPhone買氣旺 蘋果營收時隔4季再度成長

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（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）蘋果公司今天公布財報，上季營收、獲利都優於市場預期。iPhone 15買氣旺盛，抵銷大中華區營收銳減13%的頹勢，蘋果在關鍵的消費旺季揮別營收連4季衰退陰影。

蘋果公司（Apple）公布，截至去年12月30日的會計年度首季營收年增2%，達1196億美元，優於市場預期的1179億美元；淨利339億美元，年增13%；每股盈餘年增16%，達歷史新高2.18美元，優於市場預期的2.1美元。

占蘋果營收逾半的iPhone事業收入年增近6%，達697億美元，優於分析師預期，意味去年9月推出的iPhone 15市場反應不俗。

蘋果股價近期走勢低迷，市值冠軍企業頭銜讓給微軟（Microsoft）。今天蘋果股價上漲1.3%，收在186.86美元，年初以來跌近3%。最新季報於美股收盤後公布，蘋果盤後股價跌逾3%。

過去一年，蘋果經營面臨多項考驗，包括App Store高抽成遭開發商反彈、歐美以外最大市場中國業績衰退，投資人日益擔心蘋果未能趕上人工智慧（AI）熱潮，不利成長前景。蘋果上個會計年度營收衰退，單季營收連4降為2001年以來首見。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在法人說明會表示，20多個國家及地區營收創新高，包括歐洲，許多新興市場也呈現雙位數成長。他特別提醒，上季比前一年同期少統計一週。

近年蘋果成長倚重的服務事業收入年增11%，達231億美元，略低於市場預期。這項事業包含Apple Music等訂閱服務、Apple Pay及廣告業務收入，被視為iPhone成長趨緩後的發展主力。

蘋果的大中華地區（含中國大陸、香港、台灣）業績格外令投資人憂心。這個蘋果第3大市場上季營收208億美元，年減近13%，是5大分區中唯一衰退的市場。

中國是蘋果多年來製造、銷售倚重的市場，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策鬆綁後經濟復甦乏力，消費力道疲弱。蘋果1月罕見在中國推出iPhone最新機型促銷活動，致力在榮耀、vivo等中國本土手機品牌夾擊下突圍。（編輯：郭中翰）1130202