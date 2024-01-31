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AI摺疊機和華為挑戰 分析師：iPhone出貨估年減15%

2024/1/31 10:44
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）蘋果（Apple）將於2月2日公布財報，iPhone銷售狀況備受關注，分析師預估，受AI和摺疊新設計以及中國華為（Huawei）強力競爭影響，預估今年iPhone出貨量因結構性挑戰而顯著衰退，較去年下滑15%。

蘋果將於美國時間2月1日下午（台灣時間2月2日上午）公布2024會計年度第1季（截至2023年12月底）的季度財報，iPhone銷售前景備受關注。

天風國際證券分析師郭明錤30日深夜在社群媒體X（前身為推特Twitter）發文引述供應鏈調查指出，蘋果已下調今年上游關鍵半導體零組件的iPhone出貨規劃，預估降至2億支，較去年下滑15%。

展望上半年和下半年，郭明錤預估，今年上半年iPhone 15系列出貨量較去年上半年的iPhone 14系列相比，將下滑10%至15%，下半年預計推出新款iPhone 16系列，將較去年下半年iPhone 15系列出貨量也衰退10%至15%。

觀察主因，郭明錤分析，iPhone面臨結構性挑戰，包括生成式人工智慧（Gen-AI）手機與摺疊手機等高階款新設計典範出現，以及iPhone在中國市場出貨持續衰退，包括華為競爭、摺疊手機漸成為高階用戶換機首選等變數。

郭明錤引述調查指出，蘋果過去數週在中國每週出貨量，均較上一年同期下滑30%至40%幅度，預期衰退趨勢將延續。

他評估，最快到2025年，蘋果才會推出設計改變較大的iPhone新機型，才會有更全面性和產品差異化的生成式AI生態與應用。

中國媒體先前引述華爾街投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師報告指出，蘋果在中國市場遭遇重創，iPhone銷量在今年第一週就出現斷崖式下跌，較去年同期暴跌30%，主要來自中國本土競爭對手的激烈競爭，尤其是華為的強勢反撲。

國外科技網站MacRumors和9to5Mac預期，今年iPhone 16系列硬體功能革新之一，可能搭載電容式拍攝按鍵（Capture Buttion），作為拍攝影片使用。（編輯：楊凱翔）1130131

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