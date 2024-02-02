傳塔塔與和碩商議合作 在印度南部組裝iPhone

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（中央社印度班加羅爾1日綜合外電報導）兩名熟知內情的消息人士今天表示，印度塔塔集團（Tata Group）正與台灣的和碩進一步商議建立合作夥伴關係，經營塔塔正在印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）興建的iPhone組裝廠。

塔塔正在霍蘇爾市（Hosur）興建iPhone組裝廠，這將是他們在印度第2座這樣的工廠。在此同時，蘋果（Apple）和承包廠商正快速擴大在印度的業務。

兩名消息來源指出，塔塔與和碩正在商議為霍蘇爾廠設立一家合資公司，這是塔塔首度有這樣的做法，將幫助加快其生產計畫。由於談判是私下進行且尚未定案，兩名消息來源不願具名。

消息人士指出，和碩將提供這座工廠技術和工程上的支援。

塔塔能否成功，對蘋果事業拓展至關重要。蘋果分析師郭明錤表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）干擾及地緣政治局勢緊張等影響，蘋果持續將業務分散到中國以外地區，預計今年在印度生產iPhone比例，將從2023年的12%到14%提高到20%到25%。

其中一個消息來源表示，塔塔與和碩合作的新工廠將有20條iPhone組裝線，並說塔塔將持有這家合資公司多數股權。

第2個消息來源在解釋這項合作背後的理由時說：「塔塔不可能從頭開始打造這一切。」

塔塔第1家iPhone組裝廠位於印度南部卡納塔卡省（Karnataka），那座工廠是塔塔去年從台灣的緯創（Wistron）接手。

和碩在坦米爾那都省營運1家iPhone組裝廠，並在商談增加第2座工廠。目前，蘋果在印度生產的iPhone中，約有10%來自和碩，剩下的大部分由台灣的富士康承攬。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130202