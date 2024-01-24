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蘋果在台推出古典樂獨立App 擴展串流服務陣容

2024/1/24 10:01（1/24 10:59 更新）
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（中央社記者吳家豪台北24日電）為擴展串流服務生態圈，蘋果公司今天宣布，專為古典音樂打造的獨立App「Apple Music古典樂」已在台灣推出，提供超過500萬首曲目和作品，Apple Music訂閱用戶可免費下載使用。

蘋果於去年3月推出Apple Music古典樂App，當時未支援台灣用戶。根據蘋果今天發布資料，此App適用於iOS 15.4或後續版本的iPhone和iPad機型，以及Android裝置。

蘋果在官網發文說明，Apple Music古典樂App能讓使用者透過沉浸式「空間音訊」功能，以全新方式體驗古典樂經典作品。App介面可一次顯示作品名稱、管弦樂團、指揮家、演出者和錄音年份等資訊，並提供數百個精選播放列表、數千個獨家錄音檔、作曲家傳記、重要作品的深入指南。

蘋果Apple Music全球負責人舒瑟（Oliver Schusser）表示，古典樂是所有類型音樂的基礎，但先前音樂家和樂迷都還沒有出色的串流體驗，蘋果相信Apple Music古典樂可以解決這個問題。

服務業務向來是推升蘋果成長的金雞母之一。根據蘋果截至2023年9月底的會計年度第4季財報，產品包括Apple Music和iCloud的服務部門營收年增16%、達223億美元（約新台幣7003億元），創歷史新高。（編輯：楊蘭軒）1130124

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