iOS 17.3更新釋出 iPhone被偷也能保護資料
2024/1/23 20:53（1/23 21:12 更新）
（中央社記者吳家豪台北23日電）蘋果公司今天釋出iOS 17.3作業系統更新，加入「遭竊裝置防護」功能，當iPhone被偷時，系統會要求使用Face ID臉部辨識或Touch ID指紋辨識驗證身分，才能更改某些關鍵資料，防止竊賊只憑iPhone密碼就執行操作。
iOS 17.3也新增「安全性延遲」功能，當iPhone未處於住家或公司等熟悉地點的時候，仍可提供額外保護；系統會要求使用Face ID或Touch ID驗證，等待1小時，接著再次使用Face ID或Touch ID驗證，才能執行某些敏感操作，例如更改裝置密碼或Apple ID密碼。
iOS 17.3還包含改進項目，例如AirPlay飯店支援可讓用戶在部分飯店中，將內容連續播送到房間的電視上；「設定」中的「AppleCare與保固」，會顯示以Apple ID登入的所有裝置保固範圍。
此外，針對iPhone 14和iPhone 15系列，iOS 17.3提供「車禍偵測」功能最佳化。（編輯：潘羿菁）1130123
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