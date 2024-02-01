Fed會議結束 法人：農曆年前台股無大變數

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（中央社記者潘智義台北1日電）台股今天盤中翻黑，台積電尾盤收平盤，加權指數終場上漲78.55點，重回17900點之上。法人認為，美國聯準會利率會議結束，農曆年前台股無大變數，待年後走勢明朗。

台股今天漲78.55點，收在17968.11點，成交值新台幣3069.46億元，加計盤後交易約3127.6億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，農曆新年前賣壓應在前一交易日告一段落，之前下跌出場的是不想抱股過年的投資人，雖然今天遇到美股下跌，但台股仍小反彈；不過，想抱股過年與加碼的投資人畢竟不同，仍須待年後開紅盤態勢才會明朗。

黃國偉說明，農曆年前雖有美國非農就業數據、消費者物價指數待公布，但因美國聯準會（Fed）利率會議才開完，所以影響不大；加上與台股連動度高的美國重量級公司財報多已公布，目前僅剩蘋果未公布，農曆年假期間除了美股表現與年後台股有關，大致已無其他較具體影響台股因素。

三大法人今天合計買超220.56億元，其中投信賣超4.18億元，自營商買超5.04億元、外資及陸資買超219.7億元。

外資買超前10名包括中信金、群創、長榮、開發金、長榮航、台積電、文曄、國泰費城半導體、新光金、陽明。

外資賣超前10名包括友達、復華富時不動產、聯電、國泰永續高股息、旺宏、台中銀、彩晶、台通、元大美債20正2、復華台灣科技優息。（編輯：張均懋）1130201