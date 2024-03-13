台積電鴻海AI回檔 台股盤中震盪220點

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股早盤越過2萬點再創歷史新高後震盪波動逾220點，台積電、鴻海、聯發科回檔，AI族群修正，OTC櫃買指數下殺，盤中台股翻黑後力守平盤上，2萬點得而復失。

法人表示，2萬點大關後市場賣壓浮現，出現上檔反壓，主要是在技術面和心理面，市場多空交戰。

美國2月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，略高於預期，但投資人仍押注聯邦準備理事會（Fed）6月將降息，美大型科技股強勁反彈，美股四大指數收漲，輝達（NVIDIA）股價和台積電美國存託憑證（ADR）勁揚，激勵台股今天早盤再度越過2萬點天險，最高觸及20112.81點，大漲198.26點，再創歷史新高。

不過早盤後，帶動台股創高的台積電、鴻海、聯發科等電子權值股回檔，AI伺服器概念股緯穎、緯創、奇鋐、技嘉等修正，股價超過千元的高價股震盪拉回，代表中小型股的櫃買OTC指數下殺，台股盤中震盪翻黑力守平盤上，指數上下波動超過220點，2萬點大關得而復失。

台股加權指數在10時47分為19963.06點，上漲48.51點，漲幅0.24%，盤中成交值約新台幣3237.67億元，其中電子漲0.29%，金融漲0.39%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下跌1.39%，航運股漲0.3%，櫃買OTC指數跌0.77%。股價超過千元的高價股力守「十五千金」。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉分析，台股早盤再度越過2萬點天險創歷史新高後，市場賣壓浮現，指數在2萬點大關出現上檔反壓，主要是在技術面和心理面，市場多空交戰。

展望台股後市，黃國偉表示，需觀察主要ETF基金在主要權值股布局動向、本土和外資回流台股狀況，以及櫃買OTC指數變化等因素。（編輯：郭無患）1130313