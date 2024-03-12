台股重回19900點之上 法人：有機會反覆挑戰2萬點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）台股今天開低震盪走高，收盤漲逾180點，重回19900點之上。法人認為，台股突破2萬點後回檔，但波段漲勢並未結束，仍有機會反覆挑戰2萬點，若無法站穩，將可能出現反手賣壓。

美股費城半導體指數下跌，台積電今天早盤一度跌破5日線至754元低點，中場買盤回流下由黑翻紅，加上鴻海集團股大漲，台股開低走高漲逾180點，重回19900點之上。

加權指數終場收在19914.55點，上漲188.47點，漲幅0.96%，成交值新台幣4555.71億元，加計盤後交易約4671.24億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，上週五台股盤中突破2萬點，開很高收在相對低點，從技術面來看，因未跌破5日線，漲勢並未結束，只因收黑K進入壓力區來回測試；今天重新站上19900點，後續仍有機會再挑戰2萬點，也可能又遇壓震盪，經過幾次衝關2萬點，若確認上不去才會出現反手賣壓。

黃國偉直言，這一波指數股票型基金（ETF）募集資金龐大，後續有1400、1500億元的資金將進入股市，將維持盤勢熱度不墜。

但他直言，1月迄今台股上漲近2000點，往上空間不大，指數要站上2萬點恐須反覆測試。

三大法人今天外合計買超163.47億元，其中自營商買超96.54億元、投信買超8.82億元、外資及陸資買超58.11億元。

外資買超第1名長榮航3萬8459張，其次為鴻海3萬531張、聯電1萬2817張。

外資賣超第1名為群創賣超1萬3799張，其次為大同9476張、仁寶9435張，台積電賣超1987張則排到第20名。（編輯：楊凱翔）1130312