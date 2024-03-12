鴻海成交爆35萬張創歷史新天量 股價寫六大驚奇

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海今天股價「大象飛天」，創下多項紀錄，包括成交量逾35萬張創歷史單日新天量、收盤價創近32個月來高點、漲幅創近34個月來最大，成交值僅次於台積電位居第2、收盤後個股市值位居台股第3、三大法人連2天同步買超等六大驚奇。

鴻海近2個交易日股價飆漲，今天持續氣勢如虹，價漲量增一路開高走高，終場收在今天最高119元，創2021年7月中旬以來波段高點，漲9.5元，大漲8.68%，拉出一根紅K棒，是2021年5月18日以來最大漲幅。

根據統計，鴻海今天成交爆量達34.65萬張，加計盤後35.03萬張，超越2012年5月初單日近31.5萬張、以及2021年1月中旬單日近32.13萬張，創歷年單日成交新天量。

根據台灣證券交易所統計，鴻海今天成交量位居台股首冠；成交值加計盤後405.49億元，僅次於台積電的452.02億元，占台股今天加計盤後成交值4623.08億元比重約8.77%；鴻海今天收盤後市值近1.65兆元，位居個股第3，僅次於台積電的19.96兆元和聯發科的1.94兆元。

觀察三大法人動向，根據統計，鴻海是今天外資買超第2大個股，買超約3.05萬張，投信法人今天買超鴻海約1.18萬張，也是位居第2大標的，自營商今天買超鴻海約1.88萬張，三大法人合計買超鴻海約6.12萬張，累計連2天三大法人買超鴻海逾9.35萬張。

以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海今天市值大增約1316.98億元，鴻海連2天股價上漲14元，市值增加約1940.82億元。若以大股東創辦人郭台銘持股約17.42億股粗估，郭台銘今天持股市值增加逾165.5億元，累計兩天郭台銘持股市值增加約243.88億元。

鴻海股價「大象飛天」，鴻家軍也跟著飛舞，其中鴻準收漲停55.3元，乙盛-KY收漲停60元，廣宇漲6.3%，鴻海旗下工業富聯早盤股價再觸及歷史新高。

鴻海將在14日舉行法人說明會，人工智慧（AI）高階伺服器和電動車供應鏈布局，將成關注焦點。鴻海先前預期，今年持續提升AI伺服器市占率，鴻海也會與客戶合作布局AI PC領域，今年電動車整車和零配件營收也會成長。

美系外資法人報告指出，鴻海工業富聯從2021年起與蘋果（Apple）合作開發伺服器應用，2023年中期已小量出貨伺服器關鍵零組件給蘋果，鴻海集團也與輝達（NVIDIA）密切合作高階伺服器。

工業富聯今年1月初證實，對輝達供應AI伺服器晶片基板，占有率超過50%，是輝達最大供應商。

鴻海先前重申，集團涵蓋從上游模組、基板，到下游伺服器與機櫃整機設計製造，以及先進散熱方案，在生成式AI（Gen-AI）上游繪圖晶片（GPU）模組與基板技術要求高，也有較高的利潤貢獻，是鴻海發展AI伺服器重點。（編輯：楊凱翔）1130312