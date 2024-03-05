鴻海2月營收3524.81億元雙減 伺服器業績顯著年增

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天下午公布2月自結合併營收新台幣3524.81億元，月減32.49%，年減12.33%。鴻海指出，2月因客戶拉貨，雲端網路（伺服器）產品表現較去年同期顯著成長，消費性電子因2月農曆春節年假上班日較少，影響程度較大。

鴻海自結2月合併營收3524.81億元，較1月5221.41億元下滑32.49%，比去年同期4020.35億元下滑12.33%，累計今年前2月鴻海自結營收8746.22億元，較去年同期1兆623.98億元減少17.67%。

從4大產品線來看，鴻海指出，2月包括消費智能、電腦、雲端網路、元件及其他產品，均因2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，因此較1月表現衰退。

若與去年同期相比，鴻海指出，2月雲端網路產品客戶拉貨動能較大，因此較去年同期顯著成長，元件及其他產品中，消費智能零組件出貨增加，但因非主要業務需求下降，因此整體較去年同期約略持平。

至於2月電腦終端產品因PC市場需求尚未回溫，較去年同期略微衰退，消費智能產品2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，因此較去年同期衰退。

展望第1季，鴻海重申，整體營運逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去3年相當，去年第1季因廠區在疫情過後恢復正常生產，出貨增加，比較基期較高，預期今年第1季會有年減的情況。

鴻海將於14日召開法人說明會，市場預期包括人工智慧（AI）伺服器及關鍵零組件出貨、蘋果iPhone拉貨力道、電動車市況與鴻華先進交車進展、全球布局等議題，將成為法人關注焦點。（編輯：楊蘭軒）1130305