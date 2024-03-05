印媒：鴻海、和碩將取得印度手機生產獎勵

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（中央社記者林行健新德里5日專電）印度經濟時報（Economic Times）昨天報導，蘋果公司在印度的iPhone代工廠鴻海、和碩，以及已售予印度塔塔集團的緯創印度廠，預料將獲得2023財政年度的「生產激勵計畫」（PLI）補助金。

報導說，韓國的三星與印度本土的Dixon Technologies料將與這3家智慧手機代工廠共同取得合計440億盧比（約新台幣168億元）的PLI智慧手機生產補助金。

在印度PLI計畫之下，若一家公司達到政府所設定的條件及生產目標，即可在下一個財政年度取得補助金。

報導說，政府納入PLI計畫評估的10家手機廠或代工廠當中，有數家沒有達成條件，為中國小米代工的一家印度廠就是其中之一。因此印度政府為2024財政年度編列的645億盧比補助金當中，有一部分不會發出。

印度政府為提升電子產品製造產業的全球競爭力，於2020年4月推出PLI計畫，2023年5月進一步升級到2.0版。

經濟時報說，在此之前，印度政府已透過PLI發出250億盧比的補助，其中鴻海（Foxconn）、和碩（Pegatron）與緯創（Wistron）大約取得其中的200億盧比，三星取得5億盧比。

生產激勵計畫對印度電子業界影響顯著。印度工商部今年1月曾表示，自2020-21財政年度以來，印度手機產量增加125%，出口量更是提升4倍，為印度創造50萬個就業機會。（編輯：馮昭）1130305