鴻海盤中觸漲停盤後市值超車聯發科 寫5大驚奇

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海今天氣勢如虹，盤中觸漲停新台幣133元，終場收132元大漲逾9%，改寫成交量逾40萬張新天量、盤中漲停創3年多來首次、收盤價寫逾13年半高點、成交值為自身單日新高、收盤市值超車聯發科躍居台股第2名等紀錄。

鴻海看好今年營運受惠人工智慧（AI）伺服器業績加持顯著成長，加上ETF加碼補漲成分股助攻，市場資金持續湧進鴻海，激勵今天盤中股價衝上漲停133元，創2021年3月23日以來高點，也創2021年1月14日以來首次盤中漲停。

在量能挹注下，終場鴻海收132元，大漲9.09%，收盤價創2010年8月24日以來高點。鴻海今天成交量達40.58萬張，再創歷史新天量。

鴻海今天漲11元，若以鴻海發行股數約138.63億股計算，鴻海今天市值增加近1525億元，市值逼近1.83兆元。

根據台灣證券交易所統計，鴻海今天收盤市值已超越聯發科的1.82兆元，躍居台股個股第2。

從個股成交值來看，鴻海今天成交值530.62億元，創自身單日成交值新高，僅次於台積電的576.67億元，位居台股第2。

觀察三大法人買賣超動向，據統計，外資今天買超鴻海達9.36萬張，位居個股第1，外資本週連續5天買超鴻海累計近22.45萬張，投信今天也買超鴻海1.81萬張，是投信買超個股第1，投信3月迄今連續買超鴻海累計達7.11萬張，自營商今天也買超鴻海1.11萬張，三大法人本週累計買超鴻海達33.6萬張。

鴻海14日預期，今年在繪圖晶片（GPU）模組業績估有超過3位數百分比成長，AI伺服器營收預計成長超過40%，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重將超過4成。

此外，鴻海預估今年在AI伺服器算力系統和機櫃營收，年成長超過4成，預估今年雲端服務供應商（CSP）客戶的AI伺服器業績，將年增逾5成，一線品牌客戶AI伺服器業績年成長將超過3成。（編輯：楊蘭軒）1130315