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鴻海去年獲利1420.98億創歷年第3高 三率三升

2024/3/14 14:54（3/14 16:15 更新）
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圖為鴻海位在新北市土城區的總部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海公布去年第4季稅後獲利新台幣531.45億元，季增23%、年增33%，每股基本純益3.83元。去年稅後獲利1420.98億元，較2022年微增站歷年第3高，每股基本純益10.25元，較2022年EPS10.21元略佳，毛利率、營益率和獲利率三率三升。

鴻海今天下午公布2023年第4季財報，單季合併營收1兆8520.72億元，較去年第3季1兆5431.64億元季增20%，年減6%，是2019年第4季以來同期低點。

鴻海去年第4季合併毛利率6.12%，較去年第3季6.66%減少0.54個百分點，比2022年同期5.66%增加0.46個百分點。鴻海去年第4季合併營業利益489.3億元，營益率2.64%，較去年第3季2.99%減少0.35個百分點，比2022年同期2.25%增加0.39個百分點。

第4季稅後獲利531.45億元，較去年第3季431.28億元增加23%，比2022年同期399.79億元成長33%，去年第4季淨利率2.87%，較去年第3季2.79%增加0.07個百分點，比2022年同期增加0.83個百分點。

鴻海去年第4季每股基本純益3.83元，優於去年第3季EPS3.11元和2022年同期EPS 2.88元。

從產品營收比重來看，鴻海去年第4季消費智能產品占比約58%，雲端網路產品占比約20%，電腦終端產品占比約16%，元件和其他產品占比約6%。

鴻海去年第4季業績明顯季增，較2022年同期下滑，結果略優於預期，其中消費智能產品估明顯季增、較2022年同期小幅衰退，結果較上一年同期持平；雲端網路和電腦終端產品估較去年第3季持平、較2022年同期明顯下滑，結果雲端網路小幅季增、小幅年減較預期略佳；元件和其他產品估明顯季增，較去年同期小幅成長，結果明顯年增。

累計去年鴻海合併營收6兆1622.21億元，較2022年6兆6269.97億元減少7%，仍創歷年次高。鴻海去年合併毛利率6.3%，較2022年6.04%微增0.26個百分點，去年累計合併營業利益1665.28億元，營益率2.7%，較2022年2.62%微增0.08個百分點。

鴻海去年累計稅後獲利1420.98億元，較2022年1414.83億元微增，創歷年第3高，去年淨利率2.31%，較2022年2.13%微增，每股基本純益10.25元，較2022年EPS 10.21元略佳。

鴻海先前評估，去年業績較2022年小幅衰退，其中消費智能、雲端網路、電腦終端產品維持小幅年減預期，至於元件和其他產品從原先預估的小幅年增，下修為較去年持平，結果符合預期。

鴻海去年消費智能產品占比約54%，雲端網路產品占比約22%，電腦終端產品占比約18%，元件和其他產品占比約6%。（編輯：林淑媛）1130314

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