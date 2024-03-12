鴻海深耕半導體封測 增資中國青島新核芯4.3億元

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海今天傍晚公告，透過旗下工業富聯增資中國山東青島新核芯科技，投資金額人民幣1億元（約新台幣4.37億元）。鴻海指出，青島新核芯主要布局半導體晶圓凸塊與載板加工製造。

根據官網和資料顯示，青島新核芯科技成立於2020年7月，註冊資本額約人民幣5.08億元，布局半導體測試封裝和封測設備及軟硬體研發等，2021年7月裝機啟用，2021年12月開始量產，第一期月產能估3萬片。

青島新核芯主要股東包括青島融控科技服務公司持股約46.85%，鴻海集團關聯企業虹晶科技持股約15.75%、旗下深圳富泰華工業持股約11.81%。

鴻海集團積極布局半導體封測，今年1月公告印度子公司投資3720萬美元（約新台幣11.75億元），取得新設合資公司股權，鴻海當時指出，將與HCL集團在印度攜手設立專業封測代工廠。

此外，鴻海集團持續轉投資訊芯-KY，布局系統級封裝（SiP）、高速光纖收發模組以及車用光學雷達（LiDAR）封裝，訊芯-KY在中國廣東中山和安徽合肥設有廠區據點，中山廠布局高速光纖收發模組，中國子公司訊芸電子科技（中山）申請在中國證券交易所上市。訊芯KY在越南河內和北江省也設有廠區。

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訊芯-KY今年1月底也透過子公司轉投資中國蘇州盛帆半導體（盛帆蘇州），投資上限2137萬美元（約新台幣6.66億元），擴大業務至金屬導線架產品，布局電動車等車用領域，並建立在中國北方的封測代工服務據點。

產業人士分析，鴻海集團在馬來西亞投資8吋晶圓廠、在中國山東青島投資新核芯科技晶圓凸塊（bumping）封裝、加上訊芯-KY系統級封裝和系統模組，屬於上下游整合和集團3+3策略布局的一環，深化在電動車、數位健康、機器人3大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊等3大核心技術。（編輯：楊凱翔）1130312