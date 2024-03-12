智慧城市展 鴻海秀生成式AI與智慧大腦方案

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）智慧城市展將於19日起登場，鴻海今天宣布將展示CityGPT智慧城市生成式AI創新解決方案，「智慧城市大腦」也將首次對外亮相。

2024智慧城市展將以台北市和高雄市雙主場方式展出，其中台北場將於19日至22日展出，高雄場將於21日至23日展出，國發會今年也攜手合作舉辦2050淨零城市展。

鴻海下午宣布將參與2024智慧城市展以及 2050淨零城市展，將以「智慧淨零 城市治理」為主軸，展示生成式AI（Gen-AI）的CityGPT智慧城市創新解決方案，而曾在去年10月鴻海科技日曝光的「智慧城市大腦」，也將透過本次參展，首次對外向一般民眾公開亮相。

鴻海指出，CityGPT平台可透過城市大腦運用生成式AI技術，學習將繁複的城市大數據分門別類，並提供相對應的應用介面，讓眾多資訊廠商可以取得跨產業應用的有效資訊，在推動智慧城市時，解決可能遇到的資訊穀倉效應（Silo）問題，避免產業間「過度分工」而缺少溝通。

此外，鴻海此次也規劃直接將Model T電動巴士開進展場內，展示CityGPT的智慧交通前導應用。

鴻海說明，來賓和民眾可坐上電巴，體驗未來新媒體與商業運用的推播廣告，電巴外側設立智慧站牌，展示智慧交通資訊互動與智慧化乘車需求。CityGPT建構的電動巴士管理平台，提供巴士營運業者透過可視化和文字總結功能，創造更直觀的使用介面，簡化人員的管理操作。

此外，電動巴士管理平台也能協助電動巴士管理工具開發者，整合包含圖像、影像與智慧設備的輸入數據等不同資料來源，進行全面分析，加速功能設計和性能監控，並透過行車數據持續學習AI模型，提高營運效率。

除了電動巴士、城市大腦互動外，鴻海也在展區透過City Glass穿戴式擴增實境（AR）眼鏡，以虛實整合的方式，掌握城市景點最新資訊、歷史背景，讓民眾享受科技未來感的旅遊行程。

鴻海表示，以電動巴士Model T做起，利用CityGPT從智慧交通、生活、娛樂等不同需求，串連不同資訊節點，成為城市大腦服務平台，達到資訊串流甚至追蹤交通碳足跡等服務。（編輯：楊凱翔）1130312