郭台銘：鴻海富士康模式已是新製造生態系統

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海20日晚間舉行50週年晚宴，鴻海創辦人郭台銘現身致詞表示，鴻海成功改變數百萬員工的生活，也改變員工家庭和社區，「鴻海富士康模式」已成為當地經濟結構基礎，培養當地人才的製造平台，並且帶給當地的新製造生態系統。

鴻海20日晚間舉行50週年晚宴，總共500名來自海內外重要貴賓與會。鴻海今天上午透過新聞稿指出，晚宴活動由鴻海50週年形象影片揭開序幕，以「感恩、創新、未來」作為主軸。

鴻海創辦人郭台銘親自參與晚宴致詞時表示，50年來最感謝的是客戶、股東，最重要的是數百萬名鴻海員工支持。郭台銘說，鴻海成功改變數百萬名員工的生活，也改變員工的家庭和社區，他身為創辦人，對此感到最自豪。

郭台銘也表示，「鴻海富士康模式」已成為當地經濟結構基礎，培養當地人才的製造平台，並且帶給當地的新製造生態系統。

鴻海指出，晚宴期間也舉辦創新論壇，鴻海與Clarivate科睿唯安合辦的創新對談，邀請董事長劉揚偉、鴻海研究院和智權主管，以及陽明交通大學校長林奇宏等與賓客分享，展現鴻海「創新」前瞻思維。

鴻海表示，晚宴上蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）以預錄影片方式，為鴻海慶生晚會獻上祝福；輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）也以影片方式參與，並提到未來雙方合作方向；英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）也透過影片，分享過去30多年來雙方緊密的合作關係。

蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）帶領營運資深副總裁可汗（Sabih Khan），以及團隊夥伴親自來台參與晚宴，並以貴賓身份上台致詞。日本軟體銀行創辦人孫正義（Masayoshi Son）也是晚宴致詞嘉賓之一。安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）、日本村田製作所（Murata）社長中島規巨（Norio Nakajima）也在晚宴中，代表合作夥伴上台致詞。

與會的鴻海重要客戶夥伴還包括惠普（HP）、戴爾（Dell）、思科（Cisco）、谷歌（Google）母公司Alphabet、甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）等。

鴻海表示，晚宴結束前，劉揚偉也致贈出席賓客，由鴻海利用專精機構製造能力打造的鋁製一體成形、噴砂陽極的Model E電動車模型，作為鴻海50週年的紀念禮。（編輯：楊凱翔）1130221