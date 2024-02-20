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受邀出席鴻海晚宴 王美花：將與重要領袖交流互動

2024/2/20 15:19
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（中央社記者郭建伸台北20日電）外界關注蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天是否出席鴻海50週年晚宴。經濟部長王美花今天受訪表示，她受邀出席這場重要盛會，她祝福鴻海有更好發展，屆時在會場將跟重要領袖交流互動。

至於是否可能在晚宴上與庫克互動，王美花表示，她不清楚相關貴賓名單，得交由鴻海說明。

鴻海今天晚間將舉行50週年晚宴，創辦人郭台銘將親自出席，鴻海主要合作夥伴蘋果（Apple）高層主管代表也將現身祝賀，蘋果執行長庫克（Tim Cook）將以何種方式表達祝賀之意，外界高度關注。

立法院第11屆第1會期今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。王美花下午進入議場前受訪談及鴻海晚宴議題。

王美花表示，她受邀出席這場重要盛會，她祝福鴻海有更好發展，屆時在會場將跟重要領袖交流互動。

媒體也詢問，超微（AMD）及輝達（NVIDIA）接連來台設置物流中心，是否有助於台灣發展。

王美花表示，超微跟輝達最主要的供應商都是台商，美中貿易戰後，重要的台商都回台灣加碼投資擴廠，包含高階產品和AI應用的伺服器，全部都是在台灣生產製造。

王美花表示，因應美中科技戰，相關高階產品不太可能在中國製造，因此台灣不斷擴大生態系，2、3年前經濟部就跟財政部溝通輝達擬在台設物流中心，終於順利完成，超微也循此模式設置物流，這對台灣前端的合作、採購有更緊密效果。（編輯：張均懋）1130220

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