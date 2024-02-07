鴻海擴大布局印度 工業富聯子公司新設據點

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海持續擴大布局印度，今天傍晚公告透過新加坡子公司在印度轉投資Yuzhan Technology （India） Private Limited，投資金額2.31億美元（約新台幣72.5億元）。產業人士分析，這是鴻海旗下工業富聯子公司富聯裕展科技在印度設立新據點。

鴻海公告，新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.轉投資Yuzhan Technology （India） Private Limited，金額2.31億美元，包括購買股權以及現金增資，鴻海指出，此次投資為營運需求。

產業人士分析，裕展科技（Yuzhan Technology）先前並未在印度設立據點，鴻海集團此次投資，代表裕展科技首次布局印度市場。

根據年報，富聯裕展科技在中國廣東深圳、河南鄭州、湖南衡陽等地設有廠區，是鴻海集團旗下工業富聯子公司，其中富聯裕展科技（深圳）主要布局手機、基地台、核心網路和網路檢測設備及零組件，智慧家居和穿戴式產品，可攜式電子產品、智慧機器人、工業機器人、智慧車載電子產品、車聯網終端設備等。

富聯裕展科技（河南）主要布局通信網路高精密機構件等，富聯裕展科技（衡陽）也布局通訊類高精密機構件、精密模具、自動化設備模具和關鍵零組件等。

根據工業富聯年報，2022年富聯裕展科技（深圳）營收人民幣697.48億元，獲利人民幣40.88億元，富聯裕展科技（河南）營收人民幣243.38億元，獲利人民幣43.15億元。

鴻海集團積極布局印度，去年11月下旬和今年2月6日印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited分別增資，產業人士分析，這與鴻海集團擴大印度製造iPhone產線有關。

今年1月鴻海也宣布印度子公司投資3720萬美元（約新台幣11.75億元），將與HCL集團在印度攜手設立專業封測代工廠。（編輯：趙蔚蘭）1130207