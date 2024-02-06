鴻海印度子公司砸44億元建廠 傳擴iPhone產線

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海持續擴大布局印度，今天公告印度子公司投資印度盧比（INR）120億元（約新台幣44.15億元），以自地委建廠房，鴻海指出，投資目的為營運需求。外界推測，可能是鴻海繼續在印度當地擴增iPhone產能所需。

鴻海去年11月下旬曾公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited在印度以自地委建廠房，參與投入1282.1億印度盧比（約新台幣499.63億元）。

鴻海去年7月中旬公告印度子公司累計取得機器設備，取得機器設備的交易對象為APPLE OPERATIONS LIMITED。產業人士當時分析，鴻海印度子公司取得機器設備，以因應在印度製造iPhone 15。

鴻海集團積極布局印度，今年1月宣布印度子公司投資3720萬美元（約新台幣11.75億元），將與HCL集團在印度攜手設立專業封測代工廠，去年12月底在印度設立子公司Foxconn Precision Engineering，聚焦基礎工程和人才培育等項目。鴻海日前表示，在印度、墨西哥、歐洲等地都有產能規劃，陸續會看到產能開出。（編輯：張均懋）1130206