王美花：電價尚未定案 用電大戶承擔較多義務

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（中央社記者郭建伸台北20日電）4月起民生電價擬不分級距全漲，經濟部長王美花今天表示，台電目前累積虧損，若沒有政府預算撥補或調漲電價，於年底會有財務危機，電價目前還沒定案，但用電大戶會承擔較多義務，並減緩對一般民眾影響。

立法院第11屆第1會期今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。王美花在進入議場前受訪談及電價調漲議題。

王美花表示，這2、3年台電承擔減緩通膨的任務，讓台灣在電價、物價不像其他國家大漲，但台電目前累積虧損，若沒有政府預算撥補或調漲電價，於年底會有財務危機。

王美花表示，大家都希望穩定供電，應不分黨派，盼台電穩健經營不會倒。

王美花指出，經濟部會爭取政府財務支持，至於電價方案都還在規劃，用電大戶會承擔比較多義務，並從設計上減緩對一般民眾影響。

媒體詢問，電價是否會調漲超過1成。王美花表示，電價目前還沒定案，還需送交電價審議委員會討論。

媒體追問，330度以下用電戶若也要調整電價，是否擔憂引發民怨。王美花表示，330度以下約每度新台幣1.63元電價，但台電發電成本不含稅每度3.93元、含稅每度超過4元，經濟部會整體一起考量。

主計總處昨天公布，民國112年實質總薪資7年來首見負成長。對此，王美花表示，國家的經濟發展會帶動國內發展與薪資，現在國際局勢仍有不確定因素，目前國際上最夯的是AI，台灣有很大成長空間，經濟部會積極吸引相關投資，促使更好的就業機會及薪資。（編輯：楊蘭軒）1130220