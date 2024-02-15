經長：AI應用爆發 思考運用新技術協助產業轉型

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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部舉行新春團拜，部長王美花表示，新的一年迎來地緣政治與立院新會期等考驗，她會盡最大努力陪伴大家把事情做好；此外，她也指出，台股今天創高顯示AI應用爆發，經部將思考如何運用新技術協助產業轉型。

經濟部今天下午舉行新春團拜，王美花致詞時表示，面對新的一年，AI（人工智慧）時代來臨是產業最大的挑戰，此外，今天股市成績亮眼，顯示AI科技應用大爆發，經濟部會思考如何運用AI新技術協助產業，進行更好的轉型。

王美花也指出，今年有立院新會期、分散市場和地緣政治等挑戰，尤其立法院新會期開議，將有許多法案，會盡最大努力陪伴大家，一起把事情做好。

至於台糖梅花豬肉瘦肉精疑雲，王美花強調，截至今天為止，除台中市驗出單一盒檢體含西布特羅，其餘擴大檢驗706件樣品都沒有問題，大眾對台糖與台灣豬信譽仍具信心，且前行政院長蘇貞昌上任第一件事情就是處理非洲豬瘟，養豬產業是在地事業，讓同樣來自鄉下的她特別有感觸。

她也開玩笑說，「經濟部是爐主」，工作即便遇到困難，還是會克服並完成，工作的難處也會激發潛能；「這些事情經濟部不做，大概也沒有人去做」，經濟部是一個很棒的團隊，勉勵大家延續經濟部工作文化。（編輯：潘羿菁）1130215