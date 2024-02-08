大潭電廠停機84小時讓三接接管 經長保證供電無虞

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（中央社記者曾智怡桃園8日電）逢春節用電低，台電大潭電廠全廠停機84小時，進行中油三接管線銜接工程，三接力拚明年4月試營運。經濟部長王美花今天視察工程指出，現在冬天有離岸風電，再生能源餘裕增多，停機期間備轉容量率可維持逾15%，供電無虞。

三接工程如火如荼進行中，王美花今天在經濟部次長曾文生、中油董事長李順欽陪同下，前往桃園觀音台電大潭電廠與中油三接配氣站，視察管線銜接工程。

大潭電廠是北部地區重要的電力來源，統計2023年整廠總發電量達305億度，為全系統發購電量的12.3%，占北部地區總發電量的40.6%。

為配合中油配氣及計量站三接管線銜接工程，大潭電廠昨晚夜尖峰後陸續停機解聯，並在午夜全廠停機，將停機84小時以便施工，預計11日中午後逐步回歸併聯。

王美花接受媒體訪問表示，大潭電廠過去曾全廠停機過2次，都是趁農曆年進行大檢修。農曆年是台灣用電最低之時，昨晚用電約2600萬瓩，除夕以後將降至2000到2200萬瓩。對於停機後供電影響，她說，現在冬天有離岸風電，再生能源餘裕增多，停機期間備轉容量率可維持超過15%以上。

中油副總經理黃榮裕指出，三接是為供應大潭以及北部工業用戶與民間用氣需求，為此要新增2條36吋陸上管線，未來將形成雙迴路、雙氣源，每小時供氣量為1200噸，其中900噸是供應大潭和其他需求，300噸則是備援用。

三接整體工程預計118年底完工，中油當初承諾明年6月底提前供氣，需完成部分外擴防波提、碼頭設施管線、棧橋設施管線、氣化設施、陸上管線等工程，內部目標是提早到明年4月開始試營運。

未來三接完成後，全台將有3座天然氣接收站，王美花表示，目前大潭機組由台中接收站供氣，三接完工後，除可增加供氣，也可互相支援，北部天然氣機組將更有調配韌性。

大潭全廠停機期間，除了中油進行管線工程，台電也把握時間安排715人次進行機組點檢的工作；另針對連結電廠的超高壓供電線路，從年前就陸續進行停電檢修維護。

例如目前大潭1-2號機正在大修，台電說明，機組通常是每3萬2000小時（約4年）大修一次，現正進行發電機轉子、定子（一個要價1億2000萬元）與元件劣化換新工程，自2月1日開始，估100天完成工作；因定子、轉子重量超過60公噸，必須透過龍門吊架再運出。（編輯：潘羿菁）1130208