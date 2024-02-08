經部擴大管制工具機輸俄 王美花：助廠商拓展商機

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（中央社記者曾智怡桃園8日電）經濟部擴大輸往俄羅斯與白俄工具機出口禁令，經濟部長王美花今天表示，美日韓歐盟都已實施禁令，也盼台灣加入民主聯盟，若台灣沒跟進管制，恐影響來自日德的高階工具機控制器供應；她並強調，經濟部將協助廠商拓展商機。

為防阻台灣高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，經濟部昨天宣布，擴大對輸往俄羅斯與白俄工具機出口禁令，新增放電加工機、金屬加工中心機及車床等77項，自3月8日起正式實施，同時大幅提高初次違規罰則逾15倍，達新台幣100萬元。

王美花今天視察台電大潭電廠與中油大潭配氣站春節檢修工作，並接受媒體訪問。

為防範高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，王美花表示，民主聯盟國家做很多努力，也時刻和台灣聯繫合作；在工具機方面，美國、日本、歐盟、南韓都已實施禁令，也盼台灣加入民主聯盟國家行列。

王美花進一步說，最近偶爾看見產品轉運到俄羅斯狀況，而台灣高階工具機控制器來自日本、德國，採國際合作模式，若台灣沒做好管制，會讓日德控制器供應受到波及，因此台灣應做好相關管制。

貿易署官員昨天說明，由於國際防止武擴風險意識升高，台製工具機若被發現違規出口至俄羅斯，可能會影響德國、日本等關鍵零組件廠商出貨意願，進而影響台灣工具機上、下游產業鏈。

王美花強調，近期貿易署和業者已有很多溝通討論，大家也能理解，今年重要工作是協助廠商拓展商機。（編輯：潘羿菁）1130208